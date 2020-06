Ny avtale for Aker Solutions

Aker Solutions har inngått for EPC-levering av et karbonfagst- og lagringsanlegg med Norcem, som er et datterselskap av HeidelbergCement. Anlegget skal ligge på Norcems sementfabrikk i Brevik. Det skriver selskapet i en melding tirsdag.

Avtalen forutsetter at norske myndigheter bevilger finansiering av prosjektet.

– Karbonfangst, utnyttelse og lagring vil spille en stor rolle i å kutte europeiske CO2-utslipp, og er et viktig segment i vår 20/25/30-strategi, sier konserndirektør hos Aker Solutions, Knut Nyborg.