Avtale for 800 mill. for Solstad Offshore

SKAL TIL BRASIL: AHTS-skipet "Far Statesman". Foto: Solstad Offshore

Solstad Offshore har inngått en avtale med Petrobras om å leie ut AHTS-skipene " Far Sagaris" og "Far Statesman". Det ble kjent gjennom en børsmelding tirsdag.

Skipene vil jobbe på brasiliansk sokkel, og vil støtte Petrobras i leting og produksjonsaktiviteter. Begge fartøyene vil seile under brasilianske flagg og vil være utstyrt med Work Class ROV for operasjoner ned til 3.000 meters dypt.

Oppstart vil være i løpet av september i år, og avtalen vil strekke seg utover tre år.

Kontraktsverdien eksklusiv ROV er i mer enn 800 millioner kroner, opplyser Solstad Offshore.

Tirsdag kom også nyheten om at Siem Offshore kaller inn til obligasjonseiermøte i SIOFF01 og SIOFF02 for å endre vilkår i betingelsene frem til 30. oktober 2020. Innkallelsen kommer etter at obligasjonseierne på mandag stemte mot de daværende forslagene.