Dof sikret kontrakter i Brasil

Dof har sikret flere kontrakter i Brasil av Petroleo Brasileiro. Dof skal bidra i Petroleos lete- og produksjonsaktiviteter utenfor Brasil.

AHTS-ene «Skandi Fluminese» og «Skandi Urca» har fått kontrakter på to år, med opsjon på ytterligere to år til. Oppstarten blir i 2020. AHTS-en «Skandi Paratay» skal begynte med en ettårskontrakt i juni.

Det går også frem av en børsmelding fra Dof at obligasjonseierne som eier over ti prosent i DOFSUB07, ber om at det kalles inn til et møte for obligasjonseiere. Det vil holdes 30. juni. Det ønskes å vurdere utnevnelsen av en ny rådigver for Bond Trustee i forbindelse med restruktueringen i Dof Subsea.