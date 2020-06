Obligasjonseiere i Dof Subsea vil ha felles rådgivere

VIL HA FELLES RÅDGIVERE: Et antall obligasjonseiere i de tre utestående lånene til Dof Subsea.

VIL HA FELLES RÅDGIVERE: Et antall obligasjonseiere i de tre utestående lånene til Dof Subsea. Foto: DOF

En gruppe av Dof Subseas obligasjonseiere ønsker at én finansiell rådgiver og én juridisk rådgiver engasjeres for å representere eierne i alle selskapets tre utestående lån i forbindelse med den pågående restruktureringen.

Obligasjonseiere som eier vel 10 prosent av lånet DOFSUB07 har i den forbindelse bedt om at det innkalles til et møte hvor dette skal stemmes over.

Sammen med majoriteten av obligasjonseierne i DOFSUB08 og DOFSUB09 ønsker de at Nordic Trustee engasjerer meglerhuset Arctic Securities og Advokatfirmaet Wiersholm, som henholdsvis finansiell og juridisk rådgiver.

For øyeblikket er Carnegie finansiell rådgiver for obligasjonseierne i DOFSUB07, mens Akin Gump er juridisk rådgiver. Dersom forslaget godkjennes vil avtalene med disse bli terminert.

Forslaget er fremmet fordi de mener at «obligasjonseiernes interesser er vesentlig på linje ettersom de alle er senior usikrede kreditorer og at deres interesser vil bli bedre tjent ved å danne en felles gruppe og engasjere felles rådgivere».

Det ventes også positiv effekt på både forhandlingsposisjonen og restruktureringsprosessen. I tillegg vil det være gunstig sett fra et kostnadsperspektiv, anføres det.