Investor bruker ikke opsjonene sine i DOF

I en børsmelding tirsdag kveld skriver DOF at investor Helge Møgster gjennom Laco AS har bestemt seg for å ikke bruke opsjonene sine til å beholde en eierandel på 40,5 prosent i DOF. Bakgrunnen skal være at Møgster Mohn Offshore AS fisjoneres.

Ettersom Laco AS ikke har brukt opsjonene sine, vil den inderekte eierandelen være på 32,5 prosent gjennom rett over 100 millioner aksjer.

Ifølge børsmeldingen er fisjonen i gang, og selskapet vil komme med en kunngjøring etter at generalforsamlingen har kommet med en beslutning.

Hittil i år har DOF-aksjen falt 59,2 prosent, mens den er opp 8,6 prosent den siste måneden.