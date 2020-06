TGS starter på nytt prosjekt

TGS har i samarbeid med ANPM startet et 2D-seismikkdataprosjekt offshore Øst-Timor, til støtte for landets pågående lisensrundeopplyses det i en børsmelding.

Dataen dekker et område på over 50.000 kvadratkilometer sør for Øst-Timor hvor de elleve offshore-blokkene i den andre lisensrunden er lokalisert.

Lignende prosjekter har ifølge meldingen tidligere blitt utført offshore Indonesia og Australia, så vel som Sakhalin, Russland og i hele Norden og Storbritannia.