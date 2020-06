Awilco Drilling kan miste 520 millioner i kontrakttvist

Keppel Fels har utstedt et varsel om oppsigelse av byggekontrakten med Awilco Drilling og har startet voldgiftsprosess for å håndheve sine rettigheter mot Awilco Drilling, ifølge TDN Direkt.

Awilco Drilling har gitt ytterligere beskjed om at de vil terminere kontrakten og utøve sin rett til tilbakebetaling av allerede utførte betalinger, som skal beløpe seg til omlag 54 millioner dollar, eller 520 millioner kroner.

Keppel har forkastet anklagene fra Awilco Drilling og motsatt seg termineringen av kontrakten, og inkluderer altså nå en tredjepart for å forsøke å løse tvisten.

Stor uenighet

Selskapet mener det har utført sine forpliktelser under kontrakten, mens Awilco Drilling ikke har betalt det siste avdraget med forfall tidlig i juni. Avdraget var på 31,9 millioner dollar og skal være knyttet til en av selskapets to rigger som er under bygging ved Keppel-verftet i Singapore.

Keppel påpeker at mangel på betaling av avdrag fra Awilco Drilling er et brudd på kontrakten og gir Keppel retten til terminering og beholde alle betalinger til dags dato på rundt 54 millioner dollar.

I tillegg vil Keppel søke kompensasjon for arbeidet gjort til dags dato og ta eierskap i riggen, noe som passer meget dårlig for et skadeskutt Awilco Drilling som sårt trenger likviditet.