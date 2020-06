Aker Solutions tildeles intensjonsavtale fra Equinor på potensielt 2 milliarder kroner

FORNØYD: Konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions har god grunn til å smile etter at oljeserviceselskapet landet en stor avtale med Equinor.

FORNØYD: Konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions har god grunn til å smile etter at oljeserviceselskapet landet en stor avtale med Equinor. Foto: Eivind Yggeseth

Aker Solutions er blitt tildelt en intensjonsavtale fra Equinor for levering av et subsea-system for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen.

Arbeidet omfatter å bygge et produksjonssystem for havbunnen og tilhørende utstyr som inkluderer 15 undersjøiske trær i første fase.

– Vi er glade for å bli tildelt en intensjonsavtale fra Equinor, som vil lede til mer aktivitet på mange av våre anlegg i Norge og i andre land, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions.

Prosjektet vil bli utført fra hovedkontoret på Fornye, samt Tranby og Egersund, med tilleggsleveranse fra Storbritannia og Brasil. Den potensielle kontaktsverdien er på cirka 2 milliarder kroner eksklusive opsjoner.

Breidablikk (tidligere kjent som Grand) er et av de store kommende prosjektene som ligger i Nordsjøen. Feltet kan komme til å koste i underkant av 20 milliarder kroner.

Equinor og partnere planlegger å ta en investeringsbeslutning senere i år. Intensjonsavtalen er betinget av den endelige beslutningen og grønt lys fra myndighetene.