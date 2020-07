Dolphin Drilling fyller på ordrereserven til «Borgland Dolphin»

Dolphin Drilling har inngått en intensjonsavtale med et ikke-navngitt oljeselskap om plugging av tre brønner på norsk sokkel.

Arbeidet har planlagt oppstart i andre kvartal 2021, og skal utføres av den halvt nedsenkbare boreriggen «Borgland Dolphin».

– Denne avtalen styrker vår operasjonelle ordrereserve i Norge ytterligere og bygger på gjenoppstandelsen til Dolphin, sier riggselskapets konsernsjef, Bjørnar Iversen, i en kommentar.

Flere kontrakter

Dolphins ordrereserve øker stadig.

Midt i coronakrisen i april, signerte Dolphin en endelig kontrakt med Wellesley Petroleum for to faste brønner og to opsjonsbrønner i Nordsjøen.

Den første skal bores i månedsskiftet august/september i år, mens resten skal etter planen bores i 2021.

I tillegg inngikk selskapet i fjor høst en fireårig rammeavtale med i3 Energy.

Under denne avtalen ble Dolphin i mars tildelt en kontrakt for et boreprogram som innebærer to brønner, pluss sidesteg, samt flere opsjoner på britisk sokkel til høsten.