Golden Energy hentet 10,3 mill. i ny frisk kapital

EMISJON: Per Ivar Fagervoll, adm. direktør i Golden Energy Offshore, tegnet seg for 1,2 millioner aksjer i selskapets emisjon.

EMISJON: Per Ivar Fagervoll, adm. direktør i Golden Energy Offshore, tegnet seg for 1,2 millioner aksjer i selskapets emisjon. Foto: Golden Energy Offshore

Golden Energy Offshore Services i Ålesund har måttet styrke likviditeten for å kunne fortsette driften. Forrige fredag varslet rederiet at det vil gjennomføre en emisjon på mellom 10 og 35,4 millioner kroner rettet mot eksisterende aksjonærer. Tegningskursen er satt til 1 krone.

Nå er emisjonen gjennomført.

Totalt ble like over 10,26 millioner aksjer bestilt, og selskapet fikk følgelig 10,26 millioner kroner i frisk kapital som følge av emisjonen.

Per Ivar Fagervoll, primærinnsider og adm. direktør i selskapet, kjøpte 1,23 millioner aksjer til tegningskurs 1 krone. Etter transaksjonen har Fagervoll like under 1,8 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 3,9 prosent av stemmene.

Direktøren har også 267.000 warrants til en strikepris på 4,30 kroner. Samtlige av disse må heves innen én måned etter årsregnskapet for 2019 publiseres. I tillegg eier Fagervoll 1,13 prosent av selskapet gjennom eierskapet i Golden Energy Offshore Management.

Total aksjekapital er etter emisjonen 45,7 millioner. De resterende 22,7 millioner aksjene som ikke ble tegnet under nåværende emisjon, kan utstedes innen seks måneder til en tegningskurs på ikke mindre enn 1,25 kroner per aksje.

Golden Ocean-aksjen ble fredag handlet til 1,27 kroner på Merkur Markets. Siden nyttår er aksjen ned 65 prosent.