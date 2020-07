Prosafe får støtte for betalingsutsettelser

Prosafe har fått støtte for å utvide eksisterende betalingsutsettelser fra et flertall av långiverne for fasilitetene på 1.300 mill. og 288 mill dollar, som utsettes fra slutten av juni 2020 til slutten av juli 2020, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Selskapet vil dermed fortsette å unnlate og gjøre innbetalinger for begge fasilitetene.

Selskapet har fortsatt pågående diskusjoner med Cosco for endelig oppgjør av «Safe Notos».

«Diskusjonene med långiverne forblir konstruktive», skriver Prosafe i meldingen.