Kværner tildelt oppdrag i Nordsjøen

Kværner er av Allseas tildelt oppdrag ved Valhall- og Hod-feltene i Nordsjøen, opplyser Kværner i en børsmelding tirsdag.

Kværner er allerede i gang med demoleringen av den gamle Valhall-boligplattformen, men har nå fått ytterligere fjerningsoppdrag på feltet. Aker BP har gitt Allseas, med Kværner som underleverandør, i oppdrag å fjerne og demolere boreplattformen og produksjonsplattformen fra Valhall-feltet, i tillegg til den ubemannede Hod-plattformen som er tilknyttet Valhall.

Oppdraget inkluderer også tre stålunderstell og fire broer som går mellom plattformene. Strukturene vil bli tatt av felt av Allseas, og levert på Kværners demoleringsanlegg på Stord hvor de vil bli demontert og resirkulert. De første strukturene er ventet å ankomme i 2022.

Den samlede vekten er på 33.000 tonn, samt opsjoner på ytterligere 5.000 tonn.

Oppdraget vil på topp gi arbeid til rundt 100 personer, heter det i meldingen.

– Demolering og resirkulering er et marked i vekst og et satsingsområde for Kværner. Kværner har de siste årene vunnet en rekke prosjekter innenfor dette segmentet. Vi har investert betydelige summer i anlegg, metoder og utstyr for å minimere manuelt arbeid med høy risiko, sier Magnus Kise, leder for demoleringsprosjekter i Kværner.

Tirsdag ettermiddag er Kværner-aksjen ned 2,19 prosent og handles til 6,26 kroner per aksje. Hittil i år er kursen ned 43,17 prosent, mens den er opp 9,34 prosent den siste måneden.