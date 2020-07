Mer arbeid til Shearwater GeoServices

MER ARBEID: Shearwater GeoServices melder om to ny kontrakter.

Shearwater GeoServices, et selskap GC Rieber Shipping eier 19 prosent av, har blitt tildelt en ny seismikk-kontrakt fra Oil India.

I tillegg har selskapet blitt tildelt et prosjekt fra CGG i Brasil, som en del av en femårig avtale.

Arbeidet for Oil India kombinerer en 3D- og en 2D-undersøkelse over 1.020 kvadratkilometer og vil være over 45 dager. I tillegg vil selskapet uføre en 2D-undersøkelse på 8.400 kilometer.

Prosjektet for CGG er en utvidelde av en undersøkelse for Brasil Nebula. Arbeidet starter i juli og tar omtrent 6 måneder å fullføre. Prosjektet vil utføres av Oceanic Sirius.

Hitil i år har GC Rieber Shipping-aksjen stupt 36,6 prosent, mens den er ned 13,3 prosent den siste måneden.