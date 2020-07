Overtar drift av to av Aker BPs forsyningsskip

OVERTAR: Eidesvik Offshore tar over driften av to PSVer fra Aker BP. Avbildet er det ene skipet som overtas: «NS Orla».

OVERTAR: Eidesvik Offshore tar over driften av to PSVer fra Aker BP. Avbildet er det ene skipet som overtas: «NS Orla». Foto: Golden Energy Offshore

Det er forsyningsskipene «NS Orla» og «NS Frayja» som nå skal drives av Eidesvik. Kontrakten har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse.

Begge skipene er bygget i 2014. I 2019 ble det installert batteri hybrid-systemer om bord. Disse installasjonene har gitt en mer effektiv operasjon, og bidrar til en mer miljøvennlig drift av skip på norsk sokkel.

– Å få tildelt driftsansvar for to moderne skip med hybrid løsning i tillegg til de vi selv allerede har i drift, vil bidra til å videreutvikle Eidesvik sin spisskompetanse og erfaring med operasjon av miljøvennlig tonnasje, sier Jan Fredrik Meling, adm. direktør i Eidesvik Offshore.

Skipene vil bli drevet fra rederiets kontor på Bømlo.

– Dette er i tråd med vår felles langsiktige satsing på å redefinere forsyningskjeden ved økt kostnadseffektivitet og bærekraftige løsninger, sier Gunn-Elin Hellegaard, VP for Logistikk og Marine i Aker BP.

Aker BP benytter samtidig muligheten til å takke Golden Energy Offshore som har hatt rollen som Manager de siste seks årene, «og har utført dette på en meget tilfredsstillende måte», heter det i pressemeldingen.



«Golden her drevet disse skipene meget kostnadseffektivt og stått i frontlinje for alle energy effektive løsninger om bord – inklusiv hybrid løsning», skriver Per Ivar Fagervol, konsernsjef i Golden Energy Offshore, til Finansavisen i en e-post.

Skipene seiler under norsk flagg og de sysselsetter til sammen 56 sjøfolk. Oppstart for kontrakten med Aker BP er 1. oktober 2020.