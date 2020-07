Vatne Equity og Anderson Invest vil ha styreplass i SeaBird Exploration

BLANT DE STØRSTE AKSJONÆRENE: Runar Vatne, via Vatne Equity.

BLANT DE STØRSTE AKSJONÆRENE: Runar Vatne, via Vatne Equity. Foto: Eivind Yggeseth

Seismikkselskapet SeaBird Explorations styre har onsdag kalt inn til ekstraordinær generalforsamling på Kypros 16. juli.

Bakgrunnen for innkallingen er at to av selskapets største aksjonærer, Anderson Invest og Vatne Equity, ønsker å være representert i selskapets styre med én felles plass.

Pr. 10. juni var Anderson Invest nest største SeaBird-aksjonær med 3,96 prosent og Runar Vatnes Vatne Equity fjerde største aksjonær med 3,37 prosent.

Fra fire til fem

Nominasjonskomiteen i SeaBird har foreslått at Hans Christian Anderson velges som nytt styremedlem. Han er porteføljeforvalter i Anderson Invest.

SeaBird-styret støtter dette forslaget, fremgår det av generalforsamlingsinnkallingen.

SeaBird-styret består i dag av fire medlemmer: Leder Ståle Rodahl, Nicholas Knag Nunn, Øivind Dahl-Stamnes og Rolf Inge Jacobsen.

Videre har styret vedtatt at hvert styremedlems honorar reduseres, slik at de samlede honorarene forblir uendret når den eventuelle styreutvidelsen er gjennomført.