Transocean har inngått forlik med Eni US.

Transocean har inngått forlik med Eni US. Foto: AP Photo/Felipe Dana

Riggselskapet Transocean har inngått et forlik med oljeselskapet Eni US i en disputt relatert til en kontrakt for Deepwater Pathfinder som startet i 2008. Eni skal betale Transocean 185 millioner dollar i flere avdrag i en periode frem til 2023.

Det melder Transocean tirsdag, ifølge TDN Direkt.