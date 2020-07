Odfjell-rigg på vei til Sør-Afrika

Etter en rekke utsettelser er Odfjell Drillings borerigg «Deepsea Stavanger» omsider på vei fra Norge til Sør-Afrika for å starte et boreprogram på inntil tre brønner for Total.

Det opplyser partner Africa Energy torsdag.

Boringen av første brønn, «Luiperd-1», i Blokk 11B/12B har ventet oppstart i september.

Riggkontrakten varer i inntil 280 dager, og dagraten er hele 438.000 dollar.

Solstad-skipene «Normand Drott» og «Normand Prosper» er hyret inn for å støtte riggen.