BW Offshore-skip angrepet av pirater

BW Offshore-skipet Sendje Berge ble torsdag utsatt for et angrep fra pirater utenfor kysten av Nigeria.

Det var 57 mennesker om bord på det flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO), og ni nigerianske statsborgere ble kidnappet.

- Alle de andre er i sikkerhet, og vi har kontroll på skipet, sier finansdirektør Ståle Andreassen i BW Offshore til Finansavisen.

HAR FOKUS PÅ MANNSKAP OG PÅRØRENDE: Finansdirektør Ståle Andreassen i BW Offshore. Foto: BW OFFSHORE

Ingen produksjonsstopp

Sendje Berge opererer for Addax Petroleum på Okwori-feltet utenfor Nigeria på en kontrakt som varer til 2021, med opsjon til 2023.

Skipet har en produksjonskapasitet på 50.000 fat olje pr. dag og en lagringskapasitet på 2 millioner fat.

Skipet var under midlertidig vedlikehold da det ble angrepet klokken 04.20 lokal tid torsdag. Dermed er oljepropduksjonen foreløpig ikke påvirket.

Gjerningsmennene bak angrepet er ikke tatt, og BW Offshore samarbeider nå med lokale myndigheter og marinen for å få full klarhet i hva som skjedde og hva som er veien videre.

- Vi har selvfølgelig også satt i gang med å informere familie og pårørende, både til de bortførte og til de andre ansatte, sier finansdirektøren.

Vil ikke si om krav er mottatt

Det har vært en rekke piratangrep utenfor Nigeria de seneste årene, men de fleste har vært nærmere land enn det Sendje Berge er.

- Vi har protokoller for hvordan vi håndtere dette, og har en sikkerhetsprotokoll for Nigeria spesielt, som er justert for sikkerhetsnivået i landet, sier Andreassen.

- Har dere mottatt krav om løsepenger?

- Vi kan ikke kommentere noe rundt selve situasjonen. Akkurat nå er fokuset på de ansatte og deres familier, og dette er åpenbart også fokuset for kunden vår, sier finansdirektøren.

Torsdag ettermiddag omsettes BW Offshore-aksjen for 33,28 kroner per aksje, ned 0,8 prosent. Selskapet har hovedkontor i både Singapore og Oslo.