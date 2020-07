Prosafe er i konkurranse om å få levere boligrigg til Modec i Brasil

Prosafe er med i kampen om å få levere boligrigg til Modec i Brasil, melder TDN Direkt.

Ifølge bransjeavisen Upstream skal det Oslo Børs-noterte boligriggselskapet ha konkurranse fra to andre selskaper.

Angivelig har Prosafe bydd inn «Safe Concordia». Riggen ble bygget i 2005 og oppgradert ti år senere, og har 461 sengeplasser. Den har operert i Brasil tidligere, for Petrobras, og var dessuten på kontrakt med Modec for et drøyt år siden.

Ifølge Upstreams kilder forventes det dagrater på rundt 70.000 dollar i Modec-dealen som nå utbys.