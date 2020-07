Fusjonssamtaler i rigg

Riggselskapene Diamond Offshore og Pacific Drilling skal være i samtaler om en sammenslåing.

Det skriver Upstream fredag og viser til industrikilder.

Clarksons Platou Securities luftet nylig disse riggselskapene som en aktuell kombinasjon.

Krysseierskapet mellom obligasjonseierne i selskapene skal etter det meglerhuset erfarer være over 50 prosent.

Clarksons mener en fusjon virker å være rasjonell fra et eierperspektiv, men påpeker at det betinger at begge selskapene kommer ut av chapter 11 med rene balanser.

Diamond er allerede inne i chapter 11, mens Pacific trolig ikke er veldig langt unna.

Selskapets daværende finansdirektør, James W. Harris, uttalte følgende under en telefonkonferanse i mai.

– Selv om vi har en betydelig likviditets-«runway» foran oss, vurderer vi strategiske muligheter og jobber for å best mulig posisjonere selskapet for industrikonsolideringen vi mener er uunngåelig-