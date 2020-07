Klar for nytt oppdrag i Nordsjøen

COSL Drilling Europe har signert en intensjonsavtale for boring av to til tre brønner med den halvt nedsenkbare boreriggen «COSLInnovator» for en ikke-navngitt operatør i Nordsjøen.

Oppstart er i første kvartal neste år. Bassøe Offshore estimerer dagraten til 180.000 dollar.

– Dette er en svært hyggelig og velfortjent sommerhilsen til våre ansatte for jobben med å holde riggen klar til nye oppdrag. Vi ser frem til å ta «COSLInnovator» ut i drift med effektiv operasjon fra første dag, sier Frank Tollefsen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe.