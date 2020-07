Kværner varsler comeback i andre kvartal

Kværner varsler om en forbedring i driften fra første til andre kvartal, skriver selskapet i en melding. Selskapet peker på fremtidsutsiktene er solide og at den nye oljeskatten gir oljeselskaper insentiver for å starte nye prosjekter.

I andre kvartal forventer Kværner inntekter på omtrent 1,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet forventes å komme inn på 175 millioner kroner.

Ordreinntaket i andre kvartal ble rundt 3,3 milliarder kroner. Selskapet peker på at «det er høy aktivitet for posisjonering og anbudsarbeid for nye kontrakter, spesielt innen fornybare næringer.»

For hele 2020 forventer Kværner å levere inntekter på 7,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet forventes å bli 375 millioner kroner, ekskludert corona-effekt på 150 millioner kroner.

Kværner-aksjen er hittil i år ned 38,3 prosent, mens den har lagt på seg 2,1 prosent den siste måneden.