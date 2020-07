Equinor tildeler APPLY rammeavtale på Statfjord-feltet

Equinor har på vegne av lisenspartnerne tildelt Apply en rammeavtale for prosjekterings- og installasjonstjenester på Statfjord-feltet i Nordsjøen.

Det opplyser Equinor i en melding.

Avtalen innebærer at partene jobber sammen på nye måter for sikker og effektiv gjennomføring av arbeidet på Statfjord, heter det.

Videre opplyses det at avtalen omfatter leveranser innen overhaling, erstatning av utstyr og modifikasjoner på de tre plattformene på Statfjord-feltet, og har en varighet på syv år pluss opsjon på tre år.

– Vår ambisjon er å bli en ledende senfase-operatør på norsk sokkel. Skal vi oppnå dette, må vi jobbe på nye måter for å redusere kostnadene. Dette vil gi muligheter for nye investeringer på senfasefeltene slik at vi kan ta ut de siste ressursene på en lønnsom måte med lave karbonutslipp, sier Kjetil Hove, direktør for det nye forretningsområdet FLX (Field Life eXtension) som ble opprettet 1. april i år.

– Med denne tildelingen knytter vi leverandøren tettere til oss. Sammen skal vi drive forenkling og standardisering for å gjennomføre arbeidet på en trygg og kostnadseffektiv måte. Vi skal også involvere underleverandører tidlig for å sikre gode løsninger og felles verdiskaping. Skal vi lykkes med ambisjonene for FLX, vil det kreve en radikal endring av måten vi jobber sammen på, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser.

Fornøyde

APPLY fremhever i en pressemelding at avtalen er motiverende for selskapet og vil kunne åpne for ytterligere sysselsetting, i tillegg til at det styrker samarbeidet med Equnor.

– Tildelingen er en tillitserklæring fra Equinor basert på et godt samarbeid gjennom de siste 10 årene hvor APPLY har hatt høy fokus på forbedring og forenkling av prosesser og bruk av verktøy, som har resultert i en betydelig forbedring av produktiviteten i pågående prosjekter, sier administrerende direktør Karsten Gudmundset i APPLY.

– Dagens tildeling er veldig motiverende for hele organisasjonen, da Corona perioden har vært krevende for selskapet og alle våre ansatte. Denne avtalen vil kunne åpne for ansettelse av nye medarbeidere, både on- og offshore, for å dekke opp behov i prosjektporteføljen, sier Gudmundset.

Avtalen er gjeldende fra 1. september 2020.

Mandag omsettes Equnor-aksjen for 140,20 kroner, opp 1,96 prosent. Hittil i år er kursen ned 20 prosent som følger av svakere oljepris, mens den har steget 3 prosent de siste tre månedene.