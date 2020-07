COSL skal bore for Chrysaor

I forrige uke ble det kjent at COSL Drilling Europe har signert en intensjonsavtale for boring av to til tre brønner med den halvt nedsenkbare boreriggen «COSLInnovator» i Nordsjøen.

Operatøren ble ikke navngitt, men etter det Finansavisen erfarer dreier det seg om Chrysaor Norge, som er medeier i tre lisenser på norsk sokkel.

Chrysaor er operatør på lisens 973, som eies sammen med Okea og Petoro. I mars besluttet partnerskapet å utsette to planlagte letebrønner til starten av 2021 på grunn av covid-19.

Jerv og Ilder

Det er Jerv- og Ilder-prospektene som skal bores. De ligger rett sør for Grevling-funnet. Dagraten for boreprogrammet ligger trolig rundt 180.000 dollar.

Chrysaor er et britisk oljeselskap, som ble etablert i 2007 med oppkjøpsfondene EIG Global Partners og Harbour Energy i ryggen.

Oljeselskapets Norgeskontor ligger i Haakon VIIs gate 1 i Oslo, også kjent som Thiisgården. Bygget eies av skipsreder og investor Arne Blystad.