Solid resultatvekst for Westcon Group

Westcon Group leverte et samlet driftsresultat i 2019 på 80 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i 2018.

Det opplyser Westcon Group i en pressemelding mandag.

Driftsinntektene endte på 2,56 milliarder kroner, mot 1,96 milliarder kroner året før. Det tilsvarer en vekst på 31 prosent.

Finansdirektør Helge Jørgensen påpeker imidlertid at 2019 var et krevende år for virksomheten.

- Selv om inntektene og resultat ble bedret sammenlignet med 2018, var også 2019 et krevende år med lave marginer for flere av selskapene i konsernet. Likevel viser vi at selskapene er godt posisjonert i sine markeder. Særlig godt fornøyd er vi med at vi fortsetter å levere lønnsom vekst innenfor det grønne skifte med våre løsninger for elektrifisering innen maritim sektor, sier Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group.

Jørgensen trekker frem datterselskapene Westcon Power & Automation (WPA), Westcon Yards og Westcon Løfteteknikk, som bidro sterkt til det positive driftsresultatet.

– Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Verftsvirksomheten i Yards, som er fordelt på flere forretningsområder og lokasjon, har tjent bra med penger. Når det gjelder elektro- og automasjonsdelen WPA, ser vi fortsatt et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. WPA har en solid ordrereserve på 700 millioner kroner. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2019, sier Jørgensen.

Regnskapstall for Westcon Group (mill NOK) 2019 2018 Driftsinntekter 2.565.219 1.957.342 Driftsresultat 80.315 5.217 Årsresultat 14.706 1.511

Utfordrende fremtidsmuligheter

Jørgensen vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende på grunn av lav oljepris og coronapandemien.

- Vi opplever at prosjekter er blitt utsatt og oljeprisen gjør at vi venter lavere investeringsaktivitet. Samtidig ser vi positive markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Dette har gitt viktige og vil gi nye nybyggings- og ombyggingsoppdrag fra flere markedssegmenter framover. Samtidig jobbes det med nye muligheter innen andre markedsområder som kan styrke konsernets samlede aktivitetsnivå fremover, sier han.