Odfjell Drilling inngår avtale for opptil 1,4 milliarder

OPPDRAG: Odfjell Drilling får oppdrag av Equinor. Her er boreriggene «Deepsea Bergen» og «Deepsea Atlantic» eid av Odfjell Drilling. Foto: Odfjell Drilling

Equinor har inngått en intensjonsavtale med Odfjell Drilling for boring og ferdigstillelse av Johan Sverdrup fase 2 med «Deepsea Atlantic», ifølge en børsmelding.

Kontrakten gjelder for fem faste brønner og fem opsjonsbrønner, og har en varighet på 12 måneder og skal starte i første kvartal 2022.

Den anslagsvise kontraktsverdien for den faste delen av arbeidet er på inntil 150 millioner dollar, eller i overkant av 1,4 milliarder norske kroner. I tillegg vil det gis en insentivrate som er høyere enn de faste brønnene, hvis de blir levert før tiden.

Høyere produksjon

Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn i Eqinor, forteller at Equinor er fornøyde med jobben Odfjell gjorde i fase 1.

– «Deepsea Atlantic» boret Johan Sverdrup fase 1 med veldig gode resultater. Riggen er allerede på en løpende kontrakt med Equinor og vi har som ambisjon å holde den i aktivitet frem til oppstarten på Johan Sverdrup fase 2 i slutten av 2022, sier Kirkemo.

Videreutviklingen øker produksjonskapasiteten på feltet med nesten 50 prosent – fra 470.000 til 690.000 fat per dag – med en balansepris på under 20 dollar per fat, skriver Equinor i sin melding.

Simen Lieungh, adm. direktør i Odfjell Drilling, sier dette er en viktig kontrakt for selskapet.

– Vi er inne i en utfordrende tid, sier Lieungh.

Direktøren påpeker at første del av arbeidet ved Johan Sverdup-feltet var effektivt, og understreker at selskapet vil benytte raskere og mer miljøvennlige metoder i fase 2.