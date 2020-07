TGS leverer omsetning over forventning

Faktiske tall viser at TGS fikk en nettoomsetning på 96 millioner dollar i andre kvartal, skriver selskapet i en melding. Det er et fall fra netto omsetning på 104,8 millioner dollar året før.

Likevel var det høyere enn forventningene på 86 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Selskapet skriver også at det investerte for 80 millioner dollar der forhåndsfinansieringen var på 48 prosent. Året før investerte TGS 87,5 millioner dollar. Her var det ventet at investeringene skulle komme inn på 75 millioner dollar i årets andre kvartal.

«Til tross for de svake markedsforholdene i andre kvartal, genererte TGS late sales fra seismikkbiblioteket på 54 millioner dollar. I løpet av kvartalet har kostnadsnivået til TGS blitt redusert betydelig sett i lys av de svake markedsforholdene», sier konsernsjef i TGS, Kristian Johansen.

Hittil i år har TGS-aksjen kollapset 45,1 prosent, mens den er ned 11,7 prosent den siste måneden.