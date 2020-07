Equinor med nytt funn i Nordsjøen

Equinor og partnerne Source Energy og Wellesley Petroleum har funnet gass og kondensat i undersøkelsesbrønn 30/2-5 S Atlantis.

Det opplyser Equinor i en melding.

Foreløpige beregninger av påviste ressurser er på mellom 3 og 10 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19–63 millioner fat oljeekvivalenter, heter det.

– Det er oppløftende at vi klarer å påvise stadig flere ressurser i et av de aller mest modne områdene på norsk sokkel. Nå starter arbeidet med å evaluere potensialet for en lønnsom og CO2-effektiv utvinning, sier Nick Ashton, letedirektør for norsk sokkel i Equinor.

Brønnen ble boret om lag 17 kilometer sør for Kvitebjørn-feltet og 10 kilometer nord for Huldra.



Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 878. Equinor har en eierandel på 60 prosent i tillatelsen, mens Source Energy og Wellesley Petroleum har begge en andel på 20 prosent.



Tirsdag stengte Equinor-aksjen i 138,80 kroner. Hittil i år er kursen ned 20,9 prosent, men den er ned 9,4 prosent den siste måneden.