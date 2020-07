Sparebank 1 Markets anbefaler kjøp av TGS-aksjen

KJØPSANBEFALING: Her fra TGS sin presentasjon av resultater for 1. kvartal 2016. CEO Kristian Johansen.

KJØPSANBEFALING: Her fra TGS sin presentasjon av resultater for 1. kvartal 2016. CEO Kristian Johansen. Foto: Iván Kverme

Sparebank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på TGS og trekker frem selskapet som sitt toppvalg i seismikksektoren, ifølge TDN Direkt.

TGS kom i morgentimene med oppdatering for andre kvartal og meldte om en nettoomsetning på 96 millioner dollar, hvorav salg fra multiklientbiblioteket (late sales) utgjorde 54 millioner dollar. Det var på forhånd ventet en nettoomsetning på 86 millioner dollar i kvartalet.

Sparebank 1 Markets mener andre kvartal markerte bunnen for late sales, ettersom høyere oljepriser inn i tredje kvartal støtter forbedring i diskresjonære investeringer, til tross for at visibiliteten er lav. Forhåndsfinansiering vil bli lavere i andre halvår enn i første halvår ettersom investeringer og forhåndsfinansiering er på vei ned, heter det.

Meglerhuset forventer foreløpig en nettoomsetning på 89 millioner dollar i tredje kvartal.

Onsdag omsettes TGS-aksjen for 144,35 kroner, opp 0,84 prosent. Hittil i år har kursen stupt 45,9 prosent, mens den er ned nesten 11 prosent den siste måneden.