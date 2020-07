Analytikere anbefaler salg av Røkke-selskap

Aker Solutions legger 15.juli frem tall for andre kvartal. I forkant av tallene forventer analytikerkorpset at justert EBITDA for andre kvartal ender på 162 millioner kroner, mot 629 millioner kroner i andre kvartal i 2019. Omsetningen ventes til 4,739 milliarder kroner, ned fra tidligere 7,525 milliarder kroner i andre kvartal i fjor.

For Projects-virksomheten ventes justert EBITDA i kvartalet til 145 millioner kroner, mens tilsvarende tall for Services-virksomheten er 57 millioner kroner. Andre poster påvirker justert EBITDA med minus 56 millioner kroner.

Aker Solutions' ordreinngang i andre kvartal 2020 estimeres til 3.353 millioner kroner, som gir en ordrereserve på 24.876 millioner kroner.

Kun en kjøpsanbefaling

Blant de syv analytikere med dekning på aksjen opererer kun en med kjøpsanbefaling, tre opererer med en hold-anbefaling, mens resterende tre anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål blant de syv ligger på 7,29 kroner. Gitt dagens kurs på 8,89 kroner representerer det en nedside på 18 prosent.

Konsensusestimatene baserer seg på følgende ni meglerhus: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Barclays Capital, Danske Bank Markets, Fearnley Securities, Goldman Sachs, Kepler Cheuvreux, SEB Equities og Sparebank 1 Markets.

Aker Solutions stiger beskjedne 0,11 prosent til 8,89 kroner på Oslo Børs, og er siden årsskiftet ned 64 prosent.