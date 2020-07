Analytikere anbefaler kjøp av Aker BP – neste uke kommer tallene

KVARTALSTALL: Kjell Inge Røkkes Aker BP offentliggjør resultat for andre kvartal neste uke. Analytikere anbefaler kjøp av aksjen.

Foto: Lise Åserud

Aker BP ventes å legge frem et driftsresultat på 190 millioner dollar for andre kvartal 2020, ifølge gjennomsnittet av estimater innhentet av Infront for TDN Direkt blant ti analytikere.

Til sammenligning endte driftsresultatet i andre kvartal 2019 på 354 millioner dollar.

Foreventet omsetning for andre kvartal er 584 millioner dollar, ned fra 785 i andre kvartal foregående år.

EBITDA estimeres til 352 millioner dollar i kvartalet, ned fra 522 millioner dollar i samme periode i 2019.

Resultat pr. aksje ventes til 0,50 dollar, opp fra 0,17 dollar i andre kvartal 2019.

Estimatene er basert på tall hentet fra meglerhusene ABG Sundal Collier, ABN Amro, Barclays Capital, Exane BNP Paribas, Handelsbanken Capital Markets, Morgan Stanley, Norne Securities, Pareto Securities, Societe Generale og Sparebank 1 Markets.

Ni kjøpsanbefalinger

Ni analytikere har kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen, mens én har salganbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål på aksjen er 222 kroner, varierende mellom 150 og 300 kroner.

Fredag omsettes aksjen 178,45 kroner, ned 0,3 prosent. Hittil i år har kursen stupt 38 prosent, mens den er opp 10 prosent de siste tre månedene.

Aker BP legger frem sine andrekvartalstall 14. juli klokken 07:00, etterfulgt av telefonkonferanse klokken 08:30 samme dag.