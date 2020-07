Akastor snur bunnlinjen til pluss

Akastor opplevde et fall i inntektene til 1,25 milliarder kroner, mot 1,30 milliarder kroner året før.

Driftsresultatet (EBITDA) endte på 70 millioner kroner, ned fra 114 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Snur til pluss

Resultatet etter skatt kom inn på 16 millioner kroner, en oppgang fra et tap på 78 millioner kroner året før. Det er også en betydelig forbedring fra 407 millioner kroner i minus i 1. kvartal.

Det positive resultatet er hovedsakelig knyttet til en positiv valutaeffekt.

Ved utgangen av kvartalet satt selskapet på ordrereserver til en verdi av 2,83 milliarder kroner etter en ordreinngang på 1,17 milliarder kroner. Til sammenligning var ordrereservene på 3,53 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal året før.

Fornøyd konsernsjef

«Vi er fornøyd med at våre industrielle selskaper leverte positive resultater i 2. kvartal, til tross for krevende markedsforhold. MHWirth leverte et relativt sett sterkt kvartal, drevet av fortsatt godt bidrag fra serviceområdet, som bekrefter MHWirth sin robuste forretningsmodell.», sier konsernsjef Karl Erik Kjelstad.

Konsernsjefen legger til at hovedfokuset «for Akastor gjennom 2020 er å sikre stabil drift og finansiell fleksibilitet».

Akastor (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1.254 1.304 Driftsresultat 70 114 Resultat før skatt 48 -26 Resultat etter skatt 16 -78

Akastor Investeringsselskap innen oljeservice med hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Konsernsjef er Karl Erik Kjelstad.

Ble etablert i 2014 etter utskillelse fra Aker Solutions, og største aksjonær er Aker Kværner Holding.

