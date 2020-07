Ny kontrakt for Subsea 7 på over 50 millioner dollar

Subsea 7 kunngjorde i dag at de har blitt tildelt en ny kontrakt for installasjonen av et submarine kabelsystem på en offshore vindpark i Taiwan.

Prosjektet vil påbegynnes umiddelbart i Tyskland og Taiwan, mens arbeidet offshore først vil begynne i 2023, det kommer frem av en børsmelding.

Det fremkommer i meldingen at det er en «sizeable contract», noe Subsea definerer som en størrelse mellom 50 og 150 milloner dollar.

Subsea 7 er i skrivende stund opp 1,6 prosent og handles til 54,16 kroner på Oslo Børs.