Hermitage Offshore sikrer nye kontrakter

SIKRET ARBEID: PSV-en «Hermit Thunder» er sysselsatt i minst ett år. Remøy Shipping står for driften av skipet. Foto: Remøy Shipping

Coronakrisen og oljeprisfallet har ført til en kraftig forverring av finansene til Hermitage Offshore. I forrige uke kunngjorde offshorerederiet en midlertidig avtale med DNB og SEB om lånelettelser, og at det har hyret inn rådgivere for å vurdere restruktureringsalternativer.

Midt oppe i dette arbeidet har det USA-noterte rederiet klart å skaffe seg to ytterst sjeldne periodekontrakter til sin flåte med plattformforsyningsskip (PSV).

«Hermit Thunder» er hyret inn av Total for en periode på minimum ett år, men som ved utøvelse av opsjoner kan forlenges i ytterligere ni måneder. Fartøyet forsvinner dermed fra spotmarkedet. Det rapporterer flere skipsmeglerhus.

I tillegg tas «Hermit Prosper» ut av opplag for et oppdrag på inntil syv måneder for Peterson.

Historisk lavt

Det har vært langt mellom periodekontraktene for supplyskip hittil i år.

I andre kvartal ble det utdelt 80 prosent færre periodekontrakter enn i samme periode i fjor. Antallet var historisk lavt, ifølge Fearnley Offshore Supply.

Likevel har altså Hermitage sikret seg flere kontrakter av lengre karakter.

Totalt er ni av rederiets ti moderne PSV-er på kontrakt. Én PSV ligger i opplag for øyeblikket, men denne får snart selskap av flere.

«Hermit Horizon» og «Hermit Galaxy» skal i opplag fra slutten av juli etter å ha støttet boreriggen «Island Innovator». Oppdraget skulle opprinnelig vart til desember, ifølge rapporten for første kvartal.

I tillegg til ti PSV-er, består flåten av to ankerhåndteringsskip (AHTS) og 11 mannskapsbåter.

Rederiet kontrolleres av Scorpio-gruppen, som overtok Nordic American Offshore fra Hansson-familien i desember 2018.