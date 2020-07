Kværner og Aker Solutions slår seg sammen

Kværner og Aker solutions har blitt enige om en fusjonsplan, kommer det frem i en melding fredag morgen. Fusjonen forventes å være gjennomført i november.

Aker vil holde en presentasjon om fusjonen kl. 10.00 på Akers hovedkontor. Se presentasjonen her.

Kjetel Digre, direktør i Aker BP, vil bli ny konsernsjef for det sammenslåtte selskapet.

NY SJEF: Kjetel Digre (t.h), direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, blir ny konsernsjef i det sammenslåtte selskapet. Foto: Lars Petter Larsen/Framo

Vil ha større muskler

Bakgrunnen for fusjonen er å skape et nytt selskap som har nødvendig størrelse og finansiell styrke til å konkurrere og lykkes i det voksende markedet for fornybar og bærekraftig energi.

«Ved å kombinere de to selskapene og deres komplementære ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt», sier Leif-Arne Langøy, som er nåværende styreleder i Kværner og foreslått som styreleder i det nye sammenslåtte selskapet.

Totale ansatte reduseres

Aker Solutions hadde omtrent 16.000 ansatte ved inngangen til 2020, mens Kværner hadde omtrent 2.800 ansatte. Det nye sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 15.000 ansatte, hvorav 8.000 vil være i Norge. Selskapet vil ha virksomhet i omtrent 25 land.

Det vil si at totale ansatte vil reduseres med 3.800. Nedbemanningen vil være fullført før fusjonen gjennomføres, og de totale kostnadsbesparelsene anslås å være omtrent 1,5 milliarder kroner på årsbasis fra 2019 til 2021.

«Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind», sier Kjetel Digre, påtroppende konsernsjef i Aker Solutions og foreslått konsernsjef i det nye sammenslåtte selskapet.

Dette blir fordelingen

Vederlaget for fusjonen er at aksjeeierne i Kværner mottar et antall aksjer i Aker Solutions basert på en volumvektet gjennomsnittskurs for aksjene i Aker Solutions og Kværner på Oslo Børs i en periode på 30 dager.

En aksje i Kværner skal likevel gi rett til minst 0,7629 aksjer og maksimalt 1,1404 aksjer i Aker Solutions, som samlet for aksjeeierne i Kværner tilsvarer fra 43-53 prosent eierandel av aksjene i det fusjonerte selskapet.

Etter at børsen stengte torsdag hadde Kværner en markedsverdi på 2,44 milliarder kroner, mens Aker Solutions hadde en markedsverdi på 2,78 milliarder kroner.