Saipem har blitt tildelt offshore vindkontrakter til 90 millioner euro

Saipem har blitt tildelt offshore vindkontrakter for prosekter under under utvikling offshore England, Skottland og Frankrike, det skriver TDN Direkt. Kontraktene beløper seg til en verdi på 90 millioner euro.

TDN Direkt skriver videre at Dogger Bank, et joint venture mellom Equinor og SSE Renewables. har tildelt Saipem en kontrakt for transport og installasjon av to offshore HVDC-plattformer for de to første fasene av prosjektet.

Selskapet har også blitt tildelt en kontrakt av Seaway 7 relatert til vindparken Seagreen Offshore, og en kontrakt på vindparken St-Brieuc offshore i Frankrike.