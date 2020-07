Halverte inntekter for Electromagnetic Geoservices

EMGS: Presenterer tall for andre kvartal.

EMGS: Presenterer tall for andre kvartal. Foto: EMGS

EMGS halverte driftsinntektene i årets andre kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet ble også kraftig forverret og selskapet endte med et underskudd på 6,6 millioner dollar for kvartalet.

Charter-virksomheten, drivstoff og mannskapsutgifter utgjorde 0,4 millioner dollar i andre kvartal, mot 2,4 millioner dollar i samme periode i fjor. Dette er på grunn av redusert aktivitetsnivå i tillegg til at Petrel Explorer ble tilbakelevert i slutten av mai.

«Markedsutsiktene for oljetjenester er preget av stor usikkerhet og det er vanskelig å se langt frem», skriver EMGS i kvartalsrapporten.

«Mens oljeprisen har forbedret seg i løpet av kvartalet, er den fortsatt ned over en tredjedel siden slutten av 2019. Lete- og utvinningsselskapene har tatt konsekvensen av dette og kuttet i letebudsjettene for 2020. Vi antar at budsjettene også vil reduseres i 2021 i forhold til tidligere forventninger. Reduksjoner som dette skaper økt usikkerhet, samt stort etterslep», står det videre i rapporten.

Bestemte seg i mai

Allerede i starten av mai bestemte EMGS at det legger seismikkinnsamlingen på is ut året.

– Det er en alvorlig situasjon og utfordrende på mellomlang sikt, men vi tror vi kommer gjennom dette, sa EMGS-sjef Bjørn Petter Lindhom den gang.

I slutten av mars besluttet Electromagnetic Geoservices (EMGS) å legge om til «lavkostnadsdrift», og selskapet strupet virksomheten og sa opp 90 prosent av de ansatte.

Full kvartalsrapport kan du lese her.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Electromagnetic Geoservices (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 7,5

14,5 Driftsresultat -5,2 0,85 Resultat før skatt -6,6 -2,4 Resultat etter skatt -6,6 -1,9