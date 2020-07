Milliardsmell for PGS

Selskapet hadde driftsinntekter på 138,7 millioner dollar, ned fra 215,7 millioner dollar samme kvartal i fjor. Driftsresultatet til PGS kom inn på minus 27,7 millioner dollar, 4,1 millioner bedre enn i fjor.

Analytikerne spådde et resultat før skatt på minus 80 millioner dollar. Sannheten ble minus 109,9 millioner dollar, mot 39,1 millioner dollar i rødt sist år.

Seismikkselskapet fikk et resultat etter skatt på minus 111,4 millioner dollar (rundt 1 milliard kroner), en kraftig forverring fra minus 48,9 millioner dollar sist år.

Adm. direktør Rune Olav Pedersen forteller at coronakrisen har forstyrret kvartalet for oljemarkedet, og at dette har ført til mindre etterspørsel etter deres tjenester.

PGS' ordrebok var ved utgangen av juni på 155 millioner dollar, omtrent halvert fra 300 millioner i fjor.

Torsdag morgen kommer det også melding om at Goldman Sachs flagger over 10 prosent i selskapet. Goldman Sachs sitter nå på 50,3 millioner aksjer i PGS, 13 prosent av aksjekapitalen.

PGS (Mill. dollar) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 138,7 215,6 Driftsresultat -82,2 -7,3 Resultat før skatt -109,9 -39,1 Resultat etter skatt -111,4 -48,9