Schlumberger kutter 21.000 stillinger

Verdens største oljeserviceselskap, Schlumberger, sier de vil kutte nærmere 21.000 stillinger. Kuttene kommer etter at oljeselskapene har redusert utgiftene sine på grunn av det historiske oljeprisfallet som kom midt i coronapandemien.

Oljeserviceselskapet sa fredag at de hadde brukt opp én milliard dollar på stillingsnedskjæringer i andre kvartal, skriver Wall Street Journal.

Schlumberger fikk et nettotap på 3,4 milliarder i andre kvartal, noe som er en kraftig nedgang fra samme periode året får da de gikk 492 millioner i pluss.

– Det mest utfordrende kvartalet

– Dette har antagelig vært det mest utfordrende kvartalet de siste tiårene, sa adm. direktør Olivier Le Peuch.

Ifølge Le Peuch falt omsetningen til selskapet kraftig på grunn av et unikt fall i oljefeltaktiviteten i Nord-Amerika.

Schlumberger har bestemt seg for å fremskynde en plan selskapet for å restrukturere sin nordamerikanske virksomhet. Flere fasiliteter er blitt stengt i et forsøk på å posisjonere seg for et marked i mindre skala og lavere vekstutsikter, men med høyere avkastning.

Le Peuch sa at han forventer at etterspørselen etter olje sakte går tilbake til det normale og forventes å bli bedre etter hvert som myndighetene løfter begrensningene for å støtte økt forbruk, og baner vei for en beskjeden opphenting i fracking-aktiviteten i Nord-Amerika.