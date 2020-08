Floatel skriver ned verdier med 3,6 milliarder

Boligriggselskapet Floatel International vil ta nedskrivninger på omtrent 398 millioner dollar i andre kvartal 2020.

Det fremgår av en melding torsdag, ifølge TDN Direkt.

Etter dagens kurs tilsvarer det omtrent 3,6 milliarder norske kroner.

Etter nedskrivningen vil bokført verdi av selskapets fartøy være om lag 779 millioner dollar, mot 1.189 millioner dollar i første kvartal 2020. Nedskrivningen er gjort etter en tidligere annonsert strategisk gjennomgang av selskapet og som følge av koronaeffekter på utsiktene.

Selskapet fortsetter en konstruktiv dialog med interessenter for vilkår rundt en finansiell restrukturering. Fartøyene som er på charter fortsetter å operere som normalt og det er "business as usual" for selskapets operasjoner, fremgår det.

Videre er avtalen om betalingslettelser med en adhoc-komite av obligasjonseiere forlenget til 15. august 2020.