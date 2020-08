Polarcus skriver i en melding at selskapet har mottatt et intesjonsbrev for å hente inn 3D seismikkdata i Asia.

Prosjektet vil vare over én måned og forventes å starte i tredje kvartal.

Aksjen har kollapset 72,2 prosent hittil i år, mens den stengte ned 0,1 prosent til 0,37 kroner torsdag.