Seadrill leder an i anbudsprosessen for monsterkontrakt

RIGGET: Seadrill leder an i anbudsrunde. Foto: Seadrill

Seadrill leder anbudsprosessen over Transocean og Odfjell Drilling for levering av dypvannsrigg for Equinors utviklingsprogram på Bacalhau-feltet utenfor Brasil, skriver Upstream fredag, som sitter på informasjon fra tre velinformerte kilder.

Kildene mener at det er Seadrills dypvannsrigg "West Vela" som er med i anbudsrunden. Seadrill tilbyr, ifølge kildene, en kontrakt for en fast periode på fire år, pluss ytterligere fire ettårsopsjoner, melder TDN Direkt.

Vilkårene i avtalen er ikke kjent, men kildene mener Seadrill har foreslått en dagrate på nærmere 300.000 dollar, inkludert modifikasjoner og oppgraderinger. Det gir en kontrakt verdt mer enn 400 millioner dollar for den faste perioden.