Noble søker om konkursbeskyttelse

Amerikanske Noble varslet fredag at det har søkt om konkursbeskyttelse under chapter 11, og fikk dermed den tvilsomme æren av å være riggselskap nummer to inn en restrukturering.

For det første selskapet, Diamond Offshore, tok det nøyaktig ti dager fra det hoppet over en rentebetaling til chapter 11-prosessen var i gang i april. For Noble tok det 17 dager.

Flere riggselskaper ventes å følge etter snarlig. Valaris skrev i andrekvartalsrapporten, som ble publisert torsdag, at en omfattende restrukturering er nært forestående. Andre hete restruktureringskandidater er Pacific Drilling og Seadrill.

Massiv gjeldskonvertering

Som en del av Nobles restruktureringsplan skal all obligasjonsgjeld omgjøres til egenkapital. Totalt dreier det seg om hele 3,4 milliarder dollar – 31 milliarder kroner.

De største obligasjonseierne vil skyte inn 200 millioner dollar i ny kapital, og i tillegg har selskapet fått på på plass en sikret, rullerende kredittfasilitet på 675 millioner dollar med sitt eksisterende banksyndikat, der blant andre JP Morgan inngår.

«Den betydelige reduksjonen av gjeld og årlige rentekostnader, kombinert med en sterk likviditetsposisjon, vil gjøre selskapet i stand til å reorientere seg mot fremtidig vekst og verdiskapning for alle interessenter», skriver selskapet.

– Etter flere måneder hvor vi har utforsket våre strategiske muligheter konkluderte vi med at en betydelig gjeldsreduksjon implementert gjennom chapter 11, med støtte fra våre største kreditorer, gir det beste utfallet for Noble og interessentene våre. Det sier riggselskapets konsernsjef Robert Eifler i en melding.

Selskapet håper å være ute av chapter 11 før årsskiftet.

Kritikk for bonusutbetalinger

I likhet med flere andre amerikanske selskaper har Noble utbetalt bonuser til ledelsen kort tid før den ventede konkursen var et faktum.

Ifølge en melding fra det amerikanske finanstilynet datert 2. juli, besluttet styret å forhåndsbetale bonuser for hele 2020 for «å beholde og motivere sine nøkkelansatte gjennom perioden med usikkerhet og økt arbeidsmengde».

Grepet blir slaktet i sosiale medier.

Andre selskaper som har fått kritikk for det samme er Diamond Offshore, samt oljeselskapet Cheseapeake Energy, noe som ble omtalt av E24 for en drøy uke siden.

Milliardnedskrivning

I første kvartal tok Noble nedskrivninger på én milliard dollar, eller mer enn ni milliarder kroner, knyttet til to boreskip og to halvt nedsenkbare rigger.

Ved utgangen av kvartalet var kontantbeholdningen på 176 millioner dollar.

Av Nobles åtte boreskip er seks på kontrakt, mens to ligger i opplag, ifølge den seneste flåteoppdateringen. For de fire halvt nedsenkbare riggene er status at alle ligger i opplag etter at én nylig fikk kansellert et oppdrag i Vietnam.

Kun to av selskapets 12 oppjekkbare rigger er for øyeblikket uten fremtidig arbeid.