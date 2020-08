Fersk oppdatering fra Prosafe

Prosafe hadde i andre kvartal en utnyttelsesgrad på 6,5 prosent, opplyses det i en børsmelding.

Til sammenligning var utnyttelsesgraden i samme periode i fjor på 71,6 prosent.

Selskapet trekker i meldingen frem sin oppdatering fra april i år om samtaler med kunder om nåværende og kommende kontrakter i lys av coronapandemien og oljepriskollapsen. Enkelte av disse samtalene pågår fortsatt.

Prosafe påpeker også at det er usikkerhet rundt i hvilken grad ordreboken vil materialisere seg i 2020.

Utsatte prosjekter

Safe Zephyrus var klar til å mobilisere fra Norge for arbeid med EnQuest's Thistle-prosjekt, men ble 20. mars instruert til å ikke mobilisere. Prosafe krever nå hele kontraktsverdien på cirka 2 millioner dollar.

Etter dette skulle Safe Zephyrus etter planen mobilisere til Shell ved Shearwater for oppstart av en 110-dagers kontrakt med en opsjon på 30 dager i andre kvartal. Prosafe ble imidlertid informert at dette prosjektet ikke vil bli utført i 2020, og samtaler med kunden pågår.

Safe Caldonia ligger i opplag i Storbritannia, etter at de opprinnelig skulle startet en 162-dagers kontrakt med 30-dagers opsjon for Total på Elgin i den britiske delen av Nordsjøen fra midten av april. Det er enighet om at dette prosjektet utsettes med ett år.

Demobilisert

Safe Notos har hatt en tre år og 222-dager lang kontrakt med Petrobras siden desember 2016, mens Safe Eurus har jobbet for Petrobras på en treårig kontrakt siden november 2019. 21. mars ble personell på begge fartøyene demobilisert og fartøyene flyttet nærmere land.

I denne perioden var fartøyene på 95 prosent beredskapsdagssats, men fra starten av april har Prosafe blitt bedt om å inngå en suspensjon av kontraktene. Betingelsene rundt dette er fortsatt gjenstand for diskusjoner.

Safe Concordia fullførte sin kontrakt for Equinor offshore Brasil 11. mai, og er for tiden i opplag tilgjengelig for charter.

Verken Safe Scandinavia, Safe Boreas eller Regalia hadde arbeids i perioden, og ligger nå i opplag i Norge.