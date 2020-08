Ny kontrakt for Borr Drilling

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling har sikret en ny kontrakt og intensjonsbrev for tre rigger, går det frem i en børsmelding. Det vil sikre selskapet 21 millioner dollar til ordrereserven, og Borr Drilling legger til at det kan være gode muligheter for ytterligere ordrereserve.

Borr Drilling mener det er klar bedring fra den tøffe perioden i mars og april, som skyldtes coronakrisen. Selskapet opplever økt aktivitet og en stabil oljepris rundt 40 dollar fatet.

Borr Drilling-aksjen har stupt 89,4 prosent på Oslo Børs til 8,04 kroner.