Borr Drilling fløy høyt på riggavtaler

NYE AVTALER: Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling har blant annet sikret seg to nye intensjonsavtaler. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Borr Drilling ble en av mandagens vinnere på Oslo Børs etter at selskapet ble tildelt intensjonsavtaler og flere andre kontrakter endret seg i positiv retning.

«Anbudsaktiviteten i jack-up-markedet nådde en bunn i mars/april som følge av den negative utviklingen i oljeprisen. Det er nå klare tegn til økt aktivitetsnivå, noe som støttes av en oljepris på rundt 40 dollar fatet», opplyser Borr Drilling i en børsmelding.

Aksjen steg mer enn 40 prosent rett etter åpning, og den var opp drøyt 30 prosent til 10,70 kroner mandag ettermiddag.

Inngikk nye avtaler

Ifølge Borr Drillings seneste flåteoppdatering er to av selskapets oppjekkbare borerigger (jack-up) tildelt hver sin intensjonsavtale. Den første har planlagt oppstart i oktober i Nordsjøen, mens den andre har oppstart i første kvartal neste år i Vest-Afrika.

Samtidig opplyser riggselskapet at to intensjonsavtaler nå er omgjort til faste kontrakter. De to borejobbene varer fra september i år til mars neste år og vil foregå i Malaysia.

Videre er tre kontrakter som selskapet tidligere har fått termineringsvarsel for, nå omgjort til «suspensjon», noe som betyr at det kan bli boring for de tre riggene likevel.

I tillegg til dette har riggselskapet fått terminert en kontrakt fra juli.

Avtalene gjør at Borr Drillings ordrebok vokser med 21 millioner dollar.

Riggselskapet har dermed 14 rigger på kontrakt. I tillegg har det tre rigger som ligger i varmt opplag og som kan tas inn i markedet uten noen betydelige aktiveringskostnader.

– Endrer ikke inntjeningen

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux er overrasket over den sterke kursoppgangen for Borr Drilling-aksjen mandag, men tror oppgangen skyldes signalene i riggmarkedet heller enn hva kontraktene betyr for selskapets resultater.

NEDJUSTERER ESTIMATER: Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Chevreux. Foto: Iván Kverme

– Mange har nok vært av den oppfatningen at jack-up-markedet ville være dødt resten av året, men dette er et tegn på at noe rører seg. Det er nok det som gjør at aksjen går, sier Olsvik.

Han mener at mandagens flåteoppdatering ikke endrer mye på Borr Drillings inntjening, og nedjusterer sitt estimat for driftsresultatet (EBITDA) i 2020 fra 122 millioner dollar til 86 millioner.

Analytikeren opprettholder sin salgsanbefaling for aksjen og peker på selskapets høye gjeld og at det kan få likviditetsutfordringer neste år.