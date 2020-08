Nesten uten jobb gjennom våren

Markedet for boligrigger har vært svakt lenge, og covid-19 og oljeprisfallet tidligere i år har ikke gjort situasjonen bedre.

Mandag sendte Oslo Børs-noterte Prosafe ut sin flåteoppdatering for andre kvartal, og den viser en utnyttelse på bare 6,5 prosent. Til sammenligning var 71,6 prosent av selskapets rigger i arbeid på samme tid i fjor.

Pandemien og den lave oljeprisen har ført til forsinkede og utsatte prosjekter, og Prosafe er i dialog med flere av sine kunder om både eksisterende og kommende kontrakter.

«I lys av de kommersielle diskusjonene med kundene er det usikkerhet knyttet til i hvor stor grad ordreboken vil materialisere seg i 2020 og til de endelige konklusjonene av forhandlingene», skriver selskapet i flåteoppdateringen.

Utsettelser

Kun én av Prosafes boligrigger hadde arbeid i deler av kvartalet. «Safe Concordia» fullførte en kontrakt for Equinor på Peregrino i Campos-bassenget utenfor Brasil i midten av mai, og ligger nå i opplag i landet.

FORHANDLER MED KREDITORENE: Prosafe-sjef Jesper Kragh Andresen jobber med å få på plass en levelig avtale med sine långivere. Foto: Iván Kverme

Boligriggen «Safe Zephyrus» var klar til å mobilisere for en jobb for EnQuests Thistle-prosjekt tidligere i år, men ble 20. mars bedt om ikke å mobilisere likevel. Her mener Prosafe at selskapet har krav på hele kontraktsverdien på 2 millioner dollar.

Deretter skulle riggen starte opp på en 110 dager lang kontrakt for Shell og Shearwater, men Prosafe har fått beskjed om at prosjektet ikke vil bli gjennomført i år. Riggen er nå ankret opp ved Averøy, og diskusjoner med kunden pågår.

Videre skulle selskapets «Safe Caledonia» inn på en 162 dager lang kontrakt med Total på Elgin-feltet på britisk sektor fra midten av april, men Prosafe og Total er blitt enige om å utsette prosjektet med ett år. Riggen ligger nå i opplag i Storbritannia.

To av selskapets rigger opererer for Petrobras i Brasil, men i mars ble mannskapene på begge riggene demobilisert og riggene flyttet nærmere land. Her har imidlertid Prosafe fått 95 prosents dagrate. I april ba Petrobras om en suspensjon av kontrakten i inntil 120 dager, der Prosafe ikke skulle få inntekter i perioden mot at kontrakten ble forlenget tilsvarende i den andre enden. Petrobras skulle samtidig stå for drivstoff, catering og all logistikk i suspensjonsperioden. Her er vilkårene i kontrakten gjenstand for pågående diskusjoner.

De tre riggene «Safe Scandinavia», «Safe Boreas» og «Regalia» lå i opplag i Norge i hele andre kvartal. Sistnevnte er planlagt skrapet.

Jobber med restrukturering

Med en netto rentebærende gjeld på 1,2 milliarder dollar i et marked for offshore boligrigger som har vært vanskelig i flere år, gikk Prosafe i fjor i dialog med sine kreditorer for å finne en løsning som kan holde selskapet flytende på lang sikt.

Dette er et arbeid som pågår. I mellomtiden betaler ikke selskapet renter eller avdrag, og det har heller ikke betalt siste avdrag til Cosco-verftet for riggen «Safe Notos».

I rapporten for første kvartal opplyste selskapet at likviditeten på 184 millioner dollar er tilstrekkelig for å holde hodet over vannet og at det regnet med å være cash-positivt de neste 12 månedene.