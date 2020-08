Ny person på Seadrill-rigg smittet av coronavirus

Søndag ble det kjent at en person har testet corona-positivt på Seadrill-riggen West Phoenix. Det gjør at boreoperasjonen til riggen, som er på oppdrag for Neptune Energy, måtte stanses.

Tirsdag går det frem at en ny person har testet positivt på coronaviruset, ifølge lokalavisen Tidens Krav. Vedkommende skal ha vært i tett kontakt med den andre personen, og var isolert før testen viste positivt.

Det var 126 personer på riggen søndag. Boreoperasjonen er stanset, brønnen er sikret, og tiltak og smittesporing er iverksatt. Helsepersonell ankom riggen lørdag.