TGS vil kjøpe seismikkdata fra PGS for 5,4 milliarder

Seismikkselskapet TGS vil kjøpe multiklient-dataene til PGS for 600 millioner dollar, tilsvarende 5,4 milliarder kroner, skriver selskapet i en melding torsdag kveld.

PGS hadde bokført multiklient-dataene til 565 millioner dollar i andre kvartal, noe som innebærer at budet tilsvarer en premium på 6,2 prosent.

Vil inngå samarbeid

Kjøpet vil finansieres med frisk egenkapital, kontanter og nytt lån. TGS foreslår også et samarbeid om fremtidige multiklient-prosjekter. I tillegg foreslår TGS fortrinnsrett for PGS til å tilby sin 3D-flåte for fremtidig innsamling av TGS-data.

— Vi mener at konsolideringen, og et ytterligere samarbeid mellom selskapene våre, er industrielt riktig og vi ser frem til å iverksette dialogen med ledelsen og styret i PGS, skriver selskapet.

Selskapet argumenterer for at budet vil sikre nok likviditet til at PGS kan tilbakebetale kredittfasiliteten på 135 millioner dollar med forfall i september.

Det vil også redusere gjeldsgraden i PGS, noe som støtter videre drift og mulighet til å håndtere resterende gjeld.

Konsernsjef ser muligheter

«Vi ser et sterkt komplement mellom vår eksisterende virksomhet og dataene til PGS og muligheten til å utnytte vår kompetanse og skala for å forbedre avkastning. Samtidig vil et omfokusert og refinansiert PGS være verdensledende og svært nyskapende leverandør av anskaffelsesteknologi og marine anskaffelser kapasitet, og gir en sterk plattform for å skape langsiktig verdi for selskapets interessenter», forklarer konsernsjef Kristian Johansen.

Budet vil være gyldig til 16. august

Hittil i år har TGS-aksjen stupt 47,0 prosent, mens PGS-aksjen har kollapset 80,8 prosent.