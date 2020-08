Ronny Bøhn ny adm. direktør i Axxis Geo Solutions

Styret i Axxis Geo Solutions har utnevnt Ronny Bøhn som ny adm. direktør, som tiltrer rollen 10. august.

Det opplyses i en børsmelding fredag.

Bøhn har mer enn 20 års erfaring fra seismikkindustrien og har en mastergrad i geomatikk. Frem til nå har Bøhn vært COO i seismikkselskapet inApril.

Han tar dermed over stafettpinnen etter Lee Parker.

«Lee Parker har bestemt seg for å fratre sin stilling som administrerende direktør for å forfølge andre muligheter. Parker har sagt ja til å fortsette å bidra i selskapet i en rådgivende kapasitet i en overgangsperiode. Styret vil takke Mr. Parker for alle bidragene hans til selskapet», skriver selskapet.